Kayseri'de silah kaçakçılığına geçit yok
Kayseri'de jandarma ekipleri ruhsatsız av tüfeği ve tabancaları satışa süreceği istihbaratını aldığı şahsı yakaladı. Şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; V.B. isimli şahsın elinde bulundurduğu ruhsatsız av tüfeği ve tabancaları satışa sunacağı yönünde aldığı bilgi kapsamında, Melikgazi İlçesi Demokrasi Mahallesindeki şahsa ait eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, 1 adet ruhsatsız kuru sıkıdan çevrilme tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 32 tabanca fişeği, 1 adet piyade tüfeği fişeği, muhtelif miktarda tabanca ve av tüfeği parçaları ele geçirildi. Şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.