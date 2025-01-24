Kayseri'de Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde, pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açan iki kişi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yakalandı. Şüpheliler O.K. (24) ve A.K. (21), olayın hemen ardından suç aleti ruhsatsız tüfekle birlikte gözaltına alındı. O.K.'nin 12, A.K.'nin ise 6 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kayseri'de Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı

Operasyon ve Tutuklama

Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası başlattıkları çalışma sonucu şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Güvenlik Kameraları Olayı Kaydetti

Yaşanan silahlı saldırı anı, çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin iş yerine ateş açarak hızla kaçtığı anlar net bir şekilde görüldü.

Emniyet Müdürlüğü’nden Açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de yaşanan bu olay, emniyet güçlerinin halkın huzur ve güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
 

Haber Merkezi

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