Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, kendi sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşma, yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek. Ligde 15. sırada bulunan Sivasspor, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 20 puan toplarken, 17. sıradaki Kayserispor ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 16 puana sahip.
Süper Lig’de 36. Randevu
Sivasspor ile Kayserispor, Süper Lig'de bugüne dek 35 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 13 kez Sivasspor, 11 kez Kayserispor galip gelirken, 11 maçta ise eşitlik bozulmadı. İki takım arasındaki rekabet, taraftarlar için büyük heyecana sahne olacak.
Sivas'taki Maçlarda Ev Sahibi Avantajlı
Sivasspor ve Kayserispor, Süper Lig maçlarında bugüne kadar Sivas'ta 17 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi Sivasspor 8 kez galip gelirken, Kayserispor 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sivas'taki maçlarda 4 kez de beraberlik yaşandı. Sivas’ta oynanan karşılaşmalarda Sivasspor 23 gol atarken, Kayserispor 24 gol kaydetti.
Geçmiş Maçların Özeti
İki takım arasındaki geçmiş maçların sonuçlarına baktığımızda, rekabetin ne denli çekişmeli olduğunu görüyoruz. İşte bazı dikkat çeken maç sonuçları:
- 2005/2006 Kayserispor-Sivasspor 2-2
- 2011/2012 Kayserispor-Sivasspor 6-2
- 2019/2020 Kayserispor-Sivasspor 1-4
- 2020/2021 Sivasspor-Kayserispor 2-0
- 2022/2023 Kayserispor-Sivasspor 4-1
Yarınki karşılaşma, bu iki güçlü takımın yeniden sahne alacağı ve heyecanın doruğa çıkacağı bir mücadele olacak. Taraftarlar, Sivasspor’un ev sahibi avantajını kullanıp kullanamayacağını, Kayserispor’un ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönüp dönemeyeceğini büyük bir merakla bekliyor.