Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak

Süper Lig’de 36. Randevu

Sivasspor ile Kayserispor, Süper Lig'de bugüne dek 35 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 13 kez Sivasspor, 11 kez Kayserispor galip gelirken, 11 maçta ise eşitlik bozulmadı. İki takım arasındaki rekabet, taraftarlar için büyük heyecana sahne olacak.

Sivas'taki Maçlarda Ev Sahibi Avantajlı

Sivasspor ve Kayserispor, Süper Lig maçlarında bugüne kadar Sivas'ta 17 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi Sivasspor 8 kez galip gelirken, Kayserispor 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sivas'taki maçlarda 4 kez de beraberlik yaşandı. Sivas’ta oynanan karşılaşmalarda Sivasspor 23 gol atarken, Kayserispor 24 gol kaydetti.

Geçmiş Maçların Özeti

İki takım arasındaki geçmiş maçların sonuçlarına baktığımızda, rekabetin ne denli çekişmeli olduğunu görüyoruz. İşte bazı dikkat çeken maç sonuçları:

- 2005/2006 Kayserispor-Sivasspor 2-2

- 2011/2012 Kayserispor-Sivasspor 6-2

- 2019/2020 Kayserispor-Sivasspor 1-4

- 2020/2021 Sivasspor-Kayserispor 2-0

- 2022/2023 Kayserispor-Sivasspor 4-1

Yarınki karşılaşma, bu iki güçlü takımın yeniden sahne alacağı ve heyecanın doruğa çıkacağı bir mücadele olacak. Taraftarlar, Sivasspor’un ev sahibi avantajını kullanıp kullanamayacağını, Kayserispor’un ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönüp dönemeyeceğini büyük bir merakla bekliyor.