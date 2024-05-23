Kayseri'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Kayseri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Kayseri'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Akşam saatlerinde kent genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gökyüzünün kızıla boyandığı şehirde sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Çakan şimşeklerle birlikte gece adeta gündüze döndü.

Kayseri'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Kayseri'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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