Kayseri'de Sismik Tehlike Haritası Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sempozyumun açılış programında yaptığı konuşmada, "Afet ile ilgili bir farkındalık oluştururken, tüm afet konularını ele alarak çalışmalar yapıyoruz. Sismik tehlike haritasını çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasında" dedi.

Sempozyuma, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ve diğer yetkililer katıldı. Programda, deprem farkındalığı ve müdahale konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Kayseri'nin sismik tehlike ve risklerini ortaya koymak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Büyükkılıç, "Mevcut yapı stoğunu göz önüne alarak sismik tehlike haritasını çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu harita, yapılacak dönüşümler için en güncel altlık oluşturacaktır" dedi.

Sempozyum süresince paneller, atölye çalışmaları ve sunumlarla afet farkındalığı artırılmaya çalışıldı. Eğitim programları, okullarda ve kurumlarda uygulamalı olarak gerçekleştirildi ve öğrencilerle teknik personellere sertifikalı eğitimler verildi.

Sismik tehlike haritası çalışmaları ile birlikte, Türkiye’de ilk olacak Engelli Bilgi Sistemi de hayata geçirilecek. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler iş birliğiyle yürütülen bu projeler, Kayseri'nin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlayacak.