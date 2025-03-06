Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık'ta Şaki ailesine iftar misafiri oldu

Kadim büyüklere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Mevlam, sağlık ve sıhhat içerisinde nice Ramazanlara erişmeyi nasip eylesin. Bugün saygıdeğer büyüklerimizle birlikte iftarımızı yaparak orucumuzu açtık. Hem Kocasinan Belediyesi olarak hem de şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz, bizim başımızın tacıdır. Geleceğe köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. Rabbim, yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Allah, yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin. Değerli büyüklerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar çiftinin ilgisinden son derece memnun olduklarını dile getiren Ahmet Amca ve Yeter Teyze de dualar ederek, "Her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve hizmetlerini çok beğendiğimiz Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.