Kayseri'de Sivil Toplum İstişare ve İftar Buluşması
Kayseri'de düzenlenen Sivil Toplum istişare toplantısı ve iftar programı, önemli isimleri bir araya getirdi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.
Şehrin Geleceği Masaya Yatırıldı
Toplantıda, Kayseri’nin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ardından düzenlenen iftar programında, katılımcılar Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.