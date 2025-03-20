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Kayseri'de Sivil Toplum İstişare ve İftar Buluşması

Kayseri'de düzenlenen Sivil Toplum istişare toplantısı ve iftar programı, önemli isimleri bir araya getirdi.

Kayseri'de Sivil Toplum İstişare ve İftar Buluşması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.

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Toplantıda, Kayseri’nin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ardından düzenlenen iftar programında, katılımcılar Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

 

Haber Merkezi

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