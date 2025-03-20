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Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'den kar tatili çağrısı

AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler kar tatili çağrısında bulunarak 'Kayseride kar yağışı çok yoğun Sayın Valim okulların durumunu merak ediyor çocuklar' dedi.

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'den kar tatili çağrısı

Kayseri’de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e seslenerek, öğrencilerin okulların durumunu merak ettiğini belirtti. Milletvekili Böhürler, paylaşımında “Kayseri’de kar yağışı çok yoğun, Sayın Valim, okulların durumunu merak ediyor çocuklar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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