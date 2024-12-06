Kayseri'de şok uygulamalar devam ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda 3 bin 376 şahıs ile bin 219 araç incelendi.

Kayseri'de şok uygulamalar devam ediyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda 3 bin 376 şahıs ile bin 219 araç incelendi.

Edinilen bilgiye göre günü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 44 ekip 109 personelle çalışma yapıldı. Yapılan 27 şok uygulamada; 3 bin 376 şahıs ve bin 219 oto sorgusu yapıldı, 75 Park/Bahçe kontrol edildi. Kontrollerde; 8 aranan şahıs yakalandı, 3 şahsa 13,15 gram narkotik madde bulundurmaktan işlem yapıldı, 3 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapıldı. Aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 18 adet fişek, 1 kapsam dışı bıçak ve 2 hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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