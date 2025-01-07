Kayseri'de Sosyal Dayanışma: Büyükşehir'den 2024 yılında yapılan sosyal destekler

Büyükşehir Belediyesi'ne ait 25 büfeden günlük ortalama 4 bin 500 adet ücretsiz ekmek dağıtımı yapılarak toplamda 1 milyon 520 bin 928 ekmek yardımında bulunuldu. Ayrıca, sosyal destek kartları ile 13 bin 500 aileye gıda yardımı sağlandı. 24-60 ay arası çocuğu olan 941 aileye haftalık süt yardımı yapılarak, 1015 çocuğun beslenmesine katkıda bulunuldu.

Genç dostu belediye anlayışıyla, üniversite ve lise öğrencilerine günlük 7 bin bardak çorba ve 14 bin adet ekmek ücretsiz dağıtıldı. Öğrencilere 1.802 aylık 150 binişlik ulaşım kartları verilerek, 6 bin 254 ihtiyaç sahibi ailenin 11 bin 937 öğrencisine kırtasiye yardımı yapıldı. Ayrıca, 1383 aileye yılda bir defaya mahsus 5 bin TL tutarında nakdi yardım sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere ev eşyası yardımları sundu. Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 148 yaşlıya merkez hizmeti ve 180 haneye evde sosyal destek hizmeti sağladı. Engelsiz Çocuk Evi ve Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü, çocuklar ve engelliler için önemli hizmetler sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı boyunca sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü pekiştirerek, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye devam etti. 2025 yılı için de benzer desteklerin devam edeceği bildirildi.