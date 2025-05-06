Kayseri'de Su Altyapısına 350 Milyon TL'lik Yatırım Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından yürütülen ve toplam maliyeti 350 milyon TL olan Doğu Bölgesi 1’inci Etap İçme Suyu Temin Projesi, bölge halkının günlük yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Sabah saatlerinde bölgedeki çalışmalar yerinde incelenirken, ekipler altyapıyı güçlendirmek adına yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Projenin Beştepeler Terfi Merkezi’nden başlayacağı, İldem ve Beyazşehir’e kadar uzanacağı ve yeni içme suyu depolarının inşa edileceği bilgisi paylaşıldı.

İnceleme sırasında projenin şehrin sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesine katkılarının altı çizildi. Ekibin özverili çalışmaları sayesinde, bölgenin su ihtiyacının daha verimli karşılanması ve uzun vadeli altyapı güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Bu gelişmeler, Kayseri’nin doğu kesiminde yaşayanların içme suyu ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, kent genelinde altyapı iyileştirmelerine de önemli katkılarda bulunacak.