Mimari Dehaya Vefa: ‘Mimar Sinan Yapıları Kişisel Resim Sergisi’ Açıldı

Açılışa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, oda üyeleri, basın temsilcileri ve pek çok sanatsever katıldı. Programın başlangıcında konuşan Gülsoy, büyük usta Sinan’ı rahmet ve saygıyla andıklarını belirterek, mimarlık tarihimize altın harflerle yazılan bu dehayı anmanın gurur verici olduğunu vurguladı.

Gülsoy, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mimar Sinan, sadece eserleriyle değil; vizyonu ve mühendislik dehasıyla da medeniyetimizi şekillendiren, 100 yıl yaşayan ve 375’den fazla eser bırakan büyük bir isimdir. Edirne’deki Selimiye Camisi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alırken, Kayseri’de de 12 eseri bulunuyor. Günümüze ulaşan tek eseri ise Kurşunlu Camii ve Şadırvanı."

Sanatçılar ve akademisyenler adına sergide eserleri bulunan Prof. Dr. Deniz Dokgöz’e de teşekkür eden Gülsoy, serginin Sinan’ın mimari zekasını resim sanatıyla buluşturarak yeni bir bakış açısı sunduğunu ekledi. Ayrıca, “Kayseri’nin Mimar Sinan’ın memleketi olması, bu etkinliğin anlamını katlıyor,” diyerek, mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının herkesin görevi olduğunu belirtti.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er de duygularını paylaşırken, “Sinan’ın memleketinde onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu sergi ilk olarak Kayseri’ye geldi ve sırayla İstanbul, Edirne ve İzmir gibi şehirlere gidecek. Bu dehanın bizim coğrafyamızdan çıkması bizim için gurur kaynağı,” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada, “Her Kayserili onurla ‘Mimar Sinan’ın hemşehrisiyim’ diyebilmeli. Sinan’ı iyi tanımak ve onunla gururlanmak özgüven kazandırır. Bizler büyük medeniyetimizle dünyanın dikkatini çeken bir milletiz; sanatımız ve mimarımızla fark yaratmışız. Mimar Sinan gibi bir değerle gurur duymak, gençlerimize ilham verecek,” ifadelerini kullandı.

Sergi, Prof. Dr. Deniz Dokgöz’ün 27 eserini barındırıyor. 9 Mayıs’a kadar Kayseri Ticaret Odası’nda ziyaretçilere açık olacak.