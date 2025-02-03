Kayseri'de Su Kayıp Kaçağına Karşı Büyük Başarı

Kayseri genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlayan KASKİ, şebekede meydana gelen kayıp kaçak oranını minimum seviyede tutmayı başardı.

KASKİ, şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak suları dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu çalışmalar sonucunda, 47 bin 500 kişinin bir yıllık su ihtiyacı olan 2 milyon 600 bin metreküp su kaçağının önüne geçildi ve 70 milyon TL tasarruf sağlandı.

KASKİ Genel Müdürlüğü, fiziki su kayıp kaçaklarını önlemek için aralıksız çalışıyor. Su tesisatındaki boruların zamanla yıpranması, bağlantı yerlerinin deforme olması ve şebeke borularının ekonomik ömrünü yitirmesi gibi nedenlerle oluşan kayıp kaçaklar, titiz çalışmalarla tespit edilip gideriliyor. 2024 yılında 125 adet arıza giderilerek, 47 bin 500 kişinin bir yıllık su ihtiyacı olan 2 milyon 600 bin metreküp su kaçağı önlendi.

KASKİ, kent genelinde kayıp kaçak ekipleriyle 2025 yılında da arama tarama ve dinleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam edecek. Bu çalışmalar, Kayseri'nin su kaynaklarının korunması ve ekonomik tasarruf sağlanması açısından büyük önem taşıyor.