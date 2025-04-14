Kayseri'de suç oranındaki düşüşe başarı belgesi

2024 yılında önceki yıla kıyasla 30 büyükşehir arasında mal varlığına karşı işlenen suçların oransal olarak azaltılmasında Kayseri ilk 5'te yer aldı.

Kayseri'de suç oranındaki düşüşe başarı belgesi

Bu başarı dolayısıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağ’a başarı belgesi takdim etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla 30 Büyükşehir içinde mal varlığına karşı işlenen suçların oransal olarak azaltılmasında ve Kayseri ilinin ilk 5 sırada yer almasında gösterilen gayret ve başarılardan dolayı İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağ'a Başarı Belgelerini takdim etti.

Haber Merkezi

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