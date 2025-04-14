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İYİ Partililer, zirai dondan etkilenen mekanları ziyaret ettiler

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel ve İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener Yeşilhisar ilçesine bağlı Kayadibi mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Zirai don olayı ile ilgili açıklama yapan Yücel, 'Geldiğimiz noktada önümüzdeki yılda bu bölgede elma üretimi olmayacağının işaretleri çünkü o tohumlarda öldü. Hükümetin acilen bu konuda bir afet bölgesi ilan ederken Kayseri'nin bu bölgesini göz ardı etmemesi lazım. Tarladaki ağaçların hepsi ölmüş durumda' dedi.

İYİ Partililer, zirai dondan etkilenen mekanları ziyaret ettiler

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel ve İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener Yeşilhisar Kayadibi Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaşanan don olayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve mahalle sakinlerinin taleplerinin TBMM’de gündem yapılacağını söyleyen Yücel, “İl başkanımız Tansu beyin ve genel merkezimizin talimatlarıyla afet bölgemiz olan Kayadibi’ne geldik. Belki de Türkiye’nin elma havzası diye tarif ettiğimiz yerde bugün  herhalde tek bir ağaç yok. Geldiğimiz noktada önümüzdeki yılda bu bölgede elma üretimi olmayacağının işaretleri çünkü o tohumlarda öldü. Hükümetin acilen bu konuda bir afet bölgesi ilan ederken Kayseri’nin bu bölgesini göz ardı etmemesi lazım. Tarladaki ağaçların hepsi ölmüş durumda” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Tansu Şener ise, “Bu bir afet ve gözlerimizle gördük kutuplardan çıkma ağaçlarda uzuvlar oluşmuş. Burada devlet, devletliğini göstermesi lazım. ÇKS kayıtlarını dikkate alarak sizlere destek vermesi gerekiyor. Buranın acilen afet bölgesi ilan edilmesi lazım” dedi.

Haber Merkezi

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