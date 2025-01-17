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Kayseri'de suç örgütü çökertildi : 13 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından çıkar amaçlı suç örgütü kurmak yönetmek ve üye olmak suçlarını işlediği tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen HÜCRE 6 operasyonu kapsamında 17 şüpheli yakalandı, 13 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de suç örgütü çökertildi : 13 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından çıkar amaçlı suç örgütü kurmak yönetmek ve üye olmak suçlarını işlediği tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen HÜCRE 6 operasyonu kapsamında; 17 şüpheli yakalandı, 13 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yakalanan kişilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kelepçe, 5 adet çek, 2 adet satış sözleşmesi, 17 adet dijital materyal, 3 parça halinde toplam 427 gram narkotik madde, 306 adet Narkotik Hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haber Merkezi

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