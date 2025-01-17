Kayseri Kano İl Spor Dalı Temsilcisi Dursun Balkaya oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Kayseri Sualtı Sporları İl Spor Dalı Temsilcisi olarak Dursun Balkaya atanmıştı. Balkaya daha sonra Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı tarafından Kayseri Kano İl Spor Dalı Temsilcisi olarak atandı.

Balkaya, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada; “Geçen hafta şahsıma tebliğ edilen Sualtı Sporları Federasyonu il Temsilciliğinin yanı sıra bugün itibariyle Kano Federasyonu il Temsilciliği Görevinin de şahsıma layık görülmesi beni onurlandırmıştır. Sayın Bakanımıza, Valimize, Vali Yardımcımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve Federasyon Başkanımıza teşekkür Ederim” ifadelerinde bulundu.