Kayseri'de 'Suriye olayları'nın başlamasına neden olan istismar dosyasında karar çıktı

Kayseri’de 1 Temmuz 2024 tarihinde Danışmentgazi Mahallesinde küçük yaştaki çocuğa yönelik istismar olayı sonrası yakalanan İ.A. isimli şüpheli, gözaltına alınmıştı. I.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay nedeniyle başlayan gerginlik büyüdü. Suriye olayları olarak adlandırılan çıkan olaylarda bazı geçici sığınmacıların araçlarına ve taşınmazlarına zarar verildi.

Olaylara sebep olan davanın karar duruşması 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İ.A, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanığın mağdur M.A'ya (8) yönelik çok sayıda cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırmasını talep etti. Sanık İ.A, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, "Mağdur ve ailesi Suriye'ye dönmüştür. Mağdura yönelik suç teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunmadım. Ben ona çıkması yönünde konuştum. Ailesinin bana gıcık olduğu için o mağdur o ifadeyi verdi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.A'ya "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 7 yıl 6 ay olmak üzere 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.