  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de 'Suriye olayları'nın başlamasına neden olan istismar dosyasında karar çıktı

Kayseri'de 'Suriye olayları'nın başlamasına neden olan istismar dosyasında karar çıktı

Kayseri'de 'Suriye olayları' olarak bilinen gerginliğin çıkmasına sebep olan küçük yaştaki çocuğu istismar sebebiyle yargılanan sanık 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de 'Suriye olayları'nın başlamasına neden olan istismar dosyasında karar çıktı

Kayseri’de 1 Temmuz 2024 tarihinde Danışmentgazi Mahallesinde küçük yaştaki çocuğa yönelik istismar olayı sonrası yakalanan İ.A. isimli şüpheli, gözaltına alınmıştı. I.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay nedeniyle başlayan gerginlik büyüdü. Suriye olayları olarak adlandırılan çıkan olaylarda bazı geçici sığınmacıların araçlarına ve taşınmazlarına zarar verildi.

Olaylara sebep olan davanın karar duruşması 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İ.A, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanığın mağdur M.A'ya (8) yönelik çok sayıda cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırmasını talep etti. Sanık İ.A, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, "Mağdur ve ailesi Suriye'ye dönmüştür. Mağdura yönelik suç teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunmadım. Ben ona çıkması yönünde konuştum. Ailesinin bana gıcık olduğu için o mağdur o ifadeyi verdi.  Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi. 

Mahkeme heyeti, sanık İ.A'ya "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 7 yıl 6 ay olmak üzere 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes 38 FK, Edirne'den yenilgiyle döndü
Erciyes 38 FK, Edirne’den yenilgiyle döndü
Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Ziyarete Açık!
Hayvanat Bahçesi Ramazan Bayramı’nda Ücretsiz Ziyarete Açık!
Kayseri'de Mezarlıklarda Ramazan Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı
Kayseri’de Mezarlıklarda Ramazan Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı
Kayseri'nin Şubat ayı ihracatı düştü: 295 Milyon Dolar
Kayseri'nin Şubat ayı ihracatı düştü: 295 Milyon Dolar
Kayserigaz da tarihe karıştı
Kayserigaz da tarihe karıştı
Kayseri'de Hacı Kılıç Camii'nde itikaf Coşkusu
Kayseri’de Hacı Kılıç Camii’nde itikaf Coşkusu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!