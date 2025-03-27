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Erciyes 38 FK, Edirne'den yenilgiyle döndü

TFF 3'üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK, dün Edirnespor deplasmanında skor üstünlüğünü koruyamadı ve müsabakayı 4-3'lük skorla kaybetti.

Erciyes 38 FK, Edirne'den yenilgiyle döndü

Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden ve iinişli çıkışlı performans sergileyenErciyes 38 FK dün deplasmanda grubun alt sıralarında yer alan Edirnespor ile karşılaştı. Maçın başlarında 2-0 geriye düşen Erciyes 38 FK devreye 2-2’lik eşitlikle girdi. İkinci yarınun başlarında öne geçen ve daha sonra 1 kişi eksik kalan Erciyes 38 FK kalan zamanda kalesinde 2 gol görerek maçı kaybetti. Haftayı puansız kapatarak 27 puanda kalan mavi – siyah – beyazlılar haftayı 10’uncu sırada kapattı.

Haber Merkezi

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