Erciyes 38 FK, Edirne'den yenilgiyle döndü
TFF 3'üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK, dün Edirnespor deplasmanında skor üstünlüğünü koruyamadı ve müsabakayı 4-3'lük skorla kaybetti.
Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden ve iinişli çıkışlı performans sergileyenErciyes 38 FK dün deplasmanda grubun alt sıralarında yer alan Edirnespor ile karşılaştı. Maçın başlarında 2-0 geriye düşen Erciyes 38 FK devreye 2-2’lik eşitlikle girdi. İkinci yarınun başlarında öne geçen ve daha sonra 1 kişi eksik kalan Erciyes 38 FK kalan zamanda kalesinde 2 gol görerek maçı kaybetti. Haftayı puansız kapatarak 27 puanda kalan mavi – siyah – beyazlılar haftayı 10’uncu sırada kapattı.