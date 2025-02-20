Prof. Dr. Mehmet Okuyan'dan Kayseri'de 'Kur'an'ın Müslüman İnşası' Konferansı

Konferansa kalabalık bir davetli topluluğu katıldı ve büyük ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, konuşmasına Kur'an-ı Kerim'den selam ile ilgili ayetleri hatırlatarak başladı. Salonu dolduran davetlilere hitap eden Okuyan, şunları söyledi: "Şu soğuk kış gününde bu salonu dolduran tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Benim için gelmediniz; Kur'an'ın Müslüman'ın inşası konu başlığı ile davet edildiniz ve siz koşarak Kur'an dinlemeye geldiniz."

Okuyan, konferans boyunca Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların hayatındaki önemini ve toplumsal inşa sürecindeki rolünü vurguladı. Katılımcılar, konferans sonunda Prof. Dr. Mehmet Okuyan'a büyük bir ilgi gösterdiler ve sorularıyla katkıda bulundular.