Prof. Dr. Mehmet Okuyan'dan Kayseri'de 'Kur'an'ın Müslüman İnşası' Konferansı
Kayseri Kadir Has Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Hilal Der tarafından organize edilen 'Kur'an'ın Müslüman İnşası' başlıklı bir konferans verdi.
Konferansa kalabalık bir davetli topluluğu katıldı ve büyük ilgi gösterdi.
Prof. Dr. Mehmet Okuyan, konuşmasına Kur'an-ı Kerim'den selam ile ilgili ayetleri hatırlatarak başladı. Salonu dolduran davetlilere hitap eden Okuyan, şunları söyledi: "Şu soğuk kış gününde bu salonu dolduran tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Benim için gelmediniz; Kur'an'ın Müslüman'ın inşası konu başlığı ile davet edildiniz ve siz koşarak Kur'an dinlemeye geldiniz."
Okuyan, konferans boyunca Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların hayatındaki önemini ve toplumsal inşa sürecindeki rolünü vurguladı. Katılımcılar, konferans sonunda Prof. Dr. Mehmet Okuyan'a büyük bir ilgi gösterdiler ve sorularıyla katkıda bulundular.