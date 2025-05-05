Kayseri'de terör operasyonu: 13 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem uygulandı.

Kayseri'de terör operasyonu: 13 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 6 şahıs olmak üzere toplamda 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de terör operasyonu: 13 şahıs yakalandı
Kayseri'de terör operasyonu: 13 şahıs yakalandı
Bu hafta 1,33 kilogram narkotik madde ele geçirdi: 25 kişi tutuklandı
Bu hafta 1,33 kilogram narkotik madde ele geçirdi: 25 kişi tutuklandı
Bellona, ihale usulüyle satışa çıkıyor
Bellona, ihale usulüyle satışa çıkıyor
Kariyer Merkezi İşsize Umut Oldu: 255 Kişi İşe Yerleşti
Kariyer Merkezi İşsize Umut Oldu: 255 Kişi İşe Yerleşti
Ekonomist Uzunoğlu, 'Kuru kontrol ederek enflasyonu düşürme şansına sahip değiliz'
Ekonomist Uzunoğlu, “Kuru kontrol ederek enflasyonu düşürme şansına sahip değiliz”
Yazarlar Birliği'nde Yapay Zeka Konuşuldu
Yazarlar Birliği'nde Yapay Zeka Konuşuldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!