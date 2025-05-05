Kayseri'de terör operasyonu: 13 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 6 şahıs olmak üzere toplamda 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.