Kayseri'de terör operasyonu: 16 şahıs yakalandı

Kayseri'de terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde toplam 16 şahıs yakalandı.

Kayseri'de terör operasyonu: 16 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde: Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 5, FETÖ PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 10 şahıs olmak üzere toplamda 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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