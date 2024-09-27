Kayseri'de torbacılara operasyon: 8 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de torbacılara operasyon: 8 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi. Operasyonda M.D., Y.V., Y.D., Y.K., A.T., B.Ç., E.O. ve E.T. yakalanarak gözaltına alınırken 9 parça halinde toplam 49,22 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslardan A.T., B.Ç., E.O., ve E.T.’ye ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan, M.D., Y.V., Y.D. ve Y.K.’ye ise ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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