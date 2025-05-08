Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 2 bin 160 sürücüye cezai işlem uygulandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından İl genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Toplamda 2 bin 160 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek sesle müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 192 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 432 sürücüye belgesiz veya geçersiz araç kullanmaktan, 367 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 640 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 26 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 7 sürücüye drift yapmaktan, 96 sürücüye makas atmaktan, 2 sürücüye çakar lamba kullanmaktan, 244 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 15 sürücüye uygunsuz ışık donanımı kullanmaktan ve 139 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.