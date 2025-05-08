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Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 2 bin 160 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından İl genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Toplamda 2 bin 160 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 2 bin 160 sürücüye cezai işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek sesle müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 192 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 432 sürücüye belgesiz veya geçersiz araç kullanmaktan, 367 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 640 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 26 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 7 sürücüye drift yapmaktan, 96 sürücüye makas atmaktan, 2 sürücüye çakar lamba kullanmaktan, 244 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 15 sürücüye uygunsuz ışık donanımı kullanmaktan ve 139 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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