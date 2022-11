Kayseri’de, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası gerçekleşti

Türkiye Motosiklet Federasyonu 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın son ayak yarışı, hafta sonu Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Vadisi’nde gerçekleşti. Soğanlı Vadisi’nde patikalardan oluşan etaplarda ilk kez yarışan endurocular, kaya, çamur, taş, su ve dik rampa geçişleri gibi doğal engellerle mücadele etti.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nı değerlendiren Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, “Turizm denilince sadece tarih ve doğa akıllara gelmesin” dedi. Soğanlı Vadisi’nin, Vali Gökmen Çiçek’in himayesinde farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Altıntaş, “Türkiye genelinde yapılan 5 farklı yerden sonra Enduro ve ATV Şampiyonası’nın sonu burada yapıldı. Ödül törenimiz ve ardından Anadolu Ateşi’nin gösterisi yapıldı. Valimizin himayeleri bizim için önemli olduğu gibi Büyükşehir Belediye başkanımızın destekleri de önemli. Vekillerimiz, kamu kurumları, ilçe belediye başkanımız, muhtarımız bizim her zaman yanımızdaydı. Manevi desteklerinin yanında fiilen de destek oldular, geldiler, bu alanda incelemeler yaptılar, bir şeylerin ucundan tuttular. Çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yarışlara ilginin çok olduğunu söyleyen Altıntaş, “Yarış çok dağınık bir alanda olduğu için, seyircimiz birçok alanda buldukları her yüksek noktaya çıkmışlar yarışı izleyebilecekleri her noktayı değerlendiriyorlar. Şu an katılım ciddi manada oldu ve devamına sürekli geliyor. Otoparkların yüzde 70-80 dolmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Soğanlı Mahalle Muhtarı Ali Cebeci de, “Şu anki atmosfer çok güzel. İlk defa Kapadokya’da böyle bir yarış oluyor. Allah razı olsun, sayın valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok emekleri var. Zannediyorum ki arkası gelir. Yarışmacılarla görüştüm etaptan çok memnunlar. İnsanların ilgisi çok çok fazla” diye konuştu.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası sonunda dereceye girenlere, ödülleri düzenlenen törenle verildi.