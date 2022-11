Yarım asırdır baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yapıyor

Kayseri’de babadan kalma mesleği devam ettiren 66 yaşındaki Hayri Davutoğlu 51 yıldır geçimini ayakkabı tamirciliği yaparak sağlıyor. Sayısı giderek azalan dükkanlar arasında ayakta kalmaya çalışan Hayri usta mahallesinde 7 dükkândan 2 dükkânın kaldığını söylüyor.

51 yılın birikimiyle işlerinin yoğun olduğunu belirten Hayri Davutoğlu “Eskiden Sahabiye Mahallesi’nde 7 tane tamirci dükkânı vardı. Şimdi 2 tane kaldı. Eskiden Kayseri’nin nüfusu 200 bindi. Şimdi 1 milyon 200 bin. Bunların da etkisi var tabi. ‘Hiç ayakkabım yok’ diyen adamın 8-10 tane ayakkabısı var. Önceden almıştır ya da kullanmayıp saklamıştır. Şimdi modaya çıkıyor onu getirip yaptırıyor, giymeye çalışıyor. Pandemi beni hiç etkilemedi her zaman işim oldu. Çalışana 48 saat iş var, çalışmayana 48 dakika yok” şeklinde konuştu.

‘MİLLETİMİZ BİRAZCIK TASARRUF ETMEK ZORUNDA’

Tamir fiyatlarında aşırı bir değişiklik olmadığını belirten Hayri usta, tasarruf tavsiyesinde bulundu. Hayri Davutoğlu, “Bu adam bize geldi fiyat sormadı diye biz bunun canını çıkartmayız. Biz bir ürünün fiyatı 5 liraysa herkese 5 liradır. Geçen seneye göre fiyatlar yükseldi tabi ki. Mesela ortopedik astarları 7-8 liraya satarken şimdi 15 liraya satıyoruz. Ben kendi açımdan söylüyorum 25-30 liraya satan da var. Geçen sene 15 liraya yaptığımız ökçe lastiğini bu sene 25 liraya yapıyoruz. Bayan topuklarını 8-9 liraya yapıyorduk şimdi 15 liraya yapıyoruz. İstatistik Enstitüsü bizden her ay fiyat alır. Mesela ayakkabısının topuğu 15 lira bu aşağı yukarı 3-4 aydır böyle. Erkek ayakkabısının topuğu 25 lira. Bu böyle yani en çok eskiyen ne ise ona göre fiyat alıyor. Milletimiz birazcık tasarruf etmek zorunda, her şeyde yani. Geçen sene buranın elektrik faturası 300 lira veriyordum bu sene 900 lira veriyorum. Milletin biraz kendine çeki düzen vermesi lazım. Her zaman lüks içinde yaşamak zorunda değil” ifadelerini kullandı.