Kayseri'de ulaşıma kapanan 273 mahalle yolu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 7 ilçede yoğun tipi nedeniyle kapanan toplam 273 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları istikametinde karla mücadele ekipleri, çift vardiya şeklinde 24 saat görevlerine devam ediyor. Bu çerçevede Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde Pazar gününden bu yana yoğun kar yağışından dolayı gece gündüz demeden yoğun bir şekilde kar mücadelesi yaparken, ulaşımın aksamaması ve can güvenliği için yolları ulaşıma açık tuttu. Pazar ve hafta başı itibarı ile Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan, Akkışla, Develi, Yahyalı ve Bünyan ilçelerinin özellikle yüksek kesimlerinde yoğun tipiden dolayı ulaşımdaki olumsuzlukları ortadan gidermek için canla başla çalışan kar mücadele ekipleri, bu bölgelere anında müdahale ederek yol açma ve genişletme çalışmaları yaptı. Tipiden kapanan 273 mahalle yolu ulaşıma açılırken, olumsuz bir durumla karşılaşmamak için tüm bölgelerde ekipler hazır kıta bekliyor.

Öte yandan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında karla mücadele için 7 noktada 24 saat çalışma esasına göre teyakkuz halinde görev yapıyor. Ekipler, kış boyunca kırsal mahallelerde 3 bin 477 kilometre yol ağında toplam 140 personel ve 62 araç ile karla mücadele çalışmasını yürütecek.