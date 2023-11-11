Kasımpaşa ile Kayserispor 27. randevuda

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 26 müsabaka oynadı. İki ekip, 27. kez birbirini yenmek için sahaya çıkacak.

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde birbirine üstünlük kurmak için 27. kez sahaya çıkacak. Geride kalan 26 müsabakada 13 kez Kayserispor kazanırken 5 kez Kasımpaşa kazandı. 8 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 35 gol atarken kalesinde ise 29 gol gördü.

İki takım bugüne kadar İstanbul’da 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi ekip 4 kez kazanırken 7 kez de Kayserispor kazandı. istanbul’da oynanan 2 maç da berabere bitti. Bu 13 maçta Kasımpaşa 20 gol attı. Kayserispor da rakibine 20 golle yanıt verdi.

Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakalar ise şu şekilde:

2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2

2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3

2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2

2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2

2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3

2018/2019 Kayserispor-Kasımpaşa 2-1

2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa 1-1

2019/2020 Kasımpaşa-Kayserispor 5-1

2020/2021 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2020/2021 Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

2021/2022 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

2021/2022 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2022/2023 Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

2022/2023 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0