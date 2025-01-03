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Kayseri'de Üst Klasman Hakemliği'ne terfi eden isimler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Üst Klasman Hakemliğine Terfi Kursuna Kayseri'den katılan ve başarılı olan isimler açıklandı.

Kayseri'de Üst Klasman Hakemliği'ne terfi eden isimler belli oldu

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 27 – 28 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Üst Klasman Hakemliğine Terfi Kursu gerçekleştirildi. Kursa Kayseri’den 12 hakem davet edildi. Gerçekleşen kurs sonunda Furkan Ulu - Üst Klasman Yardımcı hakemliğine, Bekir Kahraman - Klasman hakemliğine, İbrahim Bayram ve Yasin Emre Ceylan - Klasman Yardımcı Hakemliğine, Ali Yıldız ve Cenk Uluçınar – Bölgesel Hakemliğine, Furken Koç – Bölgesel Yardımcı Hakemliği’ne terfi etti.

Haber Merkezi

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