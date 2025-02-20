Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan 22 şahsa gerekli adli işlemler yapıldı ve 5 şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 22 şahsa gerekli adli işlemler yapıldı ve 5 şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve muhtelif miktarlarda çeşitli narkotik maddeler ele geçirildi.

Haber Merkezi

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