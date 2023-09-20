Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 bin adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs adliyeye sevk edildi.

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  • 20.09.2023 16:28
  • Güncelleme: 21.09.2023 08:46
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 bin adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda; 157 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 5 bin 178 adet sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler tarafından olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs adliyeye sevk edildi.

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İHA

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