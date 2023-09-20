Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 bin adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs adliyeye sevk edildi.
- 20.09.2023 16:28
- Güncelleme: 21.09.2023 08:46
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 bin adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda; 157 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 5 bin 178 adet sentetik hap ele geçirildi.
Ekipler tarafından olayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs adliyeye sevk edildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN