Jandarma'dan 428 öğrenciye trafik eğitimi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 428 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

PAYLAŞ
  • 20.09.2023 16:27
  • Güncelleme: 21.09.2023 08:46
Jandarma'dan 428 öğrenciye trafik eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 428 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ çerçevesinde trafik eğitimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından Pınarbaşı İlçesi’ne bağlı Pazarören Mahallesi’nde ilkokul, ortaokulu ve lise düzeyinde eğitim gören toplamda 428 öğrenciye trafiği anlattı.

Ekipler öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak için karşıdan karşıya geçme, trafik ışığı, emniyet kemeri, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ile diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de 'balıklandırma' programına destek

Kayseri'de 'balıklandırma' programına destek

Şeker aldı, sakız çıktı

Şeker aldı, sakız çıktı

'140 milyon metreküp sera gazı salınımını engellendi'

'140 milyon metreküp sera gazı salınımını engellendi'

6. Kayseri Kitap Fuarı başlıyor

6. Kayseri Kitap Fuarı başlıyor

Bu buğday taneleri tarihe ışık tutacak

Bu buğday taneleri tarihe ışık tutacak

Ev sahibi ile tartışan kiracı evi ateşe verdi

Ev sahibi ile tartışan kiracı evi ateşe verdi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tomarza Kaymakamlığına Ali Buzkaya atandı

Tomarza Kaymakamlığına Ali Buzkaya atandı

Akkışla'da bir arazi yangını daha söndürüldü

Akkışla’da bir arazi yangını daha söndürüldü

DAHA FAZLA
'Sosyal izolasyon Alzheimer hastalığı için bir risk faktörüdür'

'Sosyal izolasyon Alzheimer hastalığı için bir risk faktörüdür'

Ahlaksız Profesöre 3 ay görevden uzaklaştırma

Ahlaksız Profesöre 3 ay görevden uzaklaştırma

Avukatlık Ücretleri Zamlandı

Avukatlık Ücretleri Zamlandı

Kayseri'de 6'ncı kitap f uarı gerçekleştirilecek

Kayseri’de 6’ncı kitap f uarı gerçekleştirilecek

'Rehberlik ve danışmanlık' hizmetine öğrencilerden tam not

'Rehberlik ve danışmanlık' hizmetine öğrencilerden tam not