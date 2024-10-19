  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri'de Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Yahya Sinvar için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayseri'de Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kayseri GündemEditör

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Yahya Sinvar için Kayseri’de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayseri’de soykırımcı İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip Bürüngüz Camii’nde toplanan Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından dua edilirken sloganlar atıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İtfaiye 1 ayda toplam bin 150 olaya müdahale etti
İtfaiye 1 ayda toplam bin 150 olaya müdahale etti
Çelik kasada para yerine uyuşturucu saklamışlar
Çelik kasada para yerine uyuşturucu saklamışlar
Ayşe Böhürler : 'Ne Cumhurbaşkanımız ne de biz Özgür Filistin davasını tüm dünyaya haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz'
Ayşe Böhürler : 'Ne Cumhurbaşkanımız ne de biz Özgür Filistin davasını tüm dünyaya haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz'
Vali Gökmen Çiçek, 'ERVA benim için vatan meselesidir'
Vali Gökmen Çiçek, “ERVA benim için vatan meselesidir”
Şehit Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı
Şehit Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı
Kayseri'nin Tarihi Mahallesi, Uçan Balonlarla Hayal Dolu Bir Yolculuğa Çıkıyor!
Kayseri'nin Tarihi Mahallesi, Uçan Balonlarla Hayal Dolu Bir Yolculuğa Çıkıyor!