Kayserili yazarlar 7. Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu

Ankara’da yaşayan ve ilk kitabı olan ’Efeli Hayriye’yi ilk defa memleketinde Kayseri Kitap Fuarı’nda okurlarına tanıtmanın heyecanını duyduğunu söyleyen Yazar Sümer Tek, “Efeli Hayriye kitabının yazarıyım ve bu benim ilk eserim. İlk imza günümü kendi memleketimde Kayseri’de yaşamanın heyecanını ve gururunu taşıyorum. Efeli Hayriye kitabım Kayseri’de yaşanmış gerçek hayat hikayelerinden oluşuyor. Anadolu kültürü ve irfanını yaşatmak adına, doğduğum, doyduğum ve büyüdüğüm topraklara vefa borcunu ödemek, atalarımın hatıralarını yaşatmak adına yazdım. Burada olmak da gerçekten çok güzel ve çok heyecanlıyım hemşehrilerimle buluştuğum için. Sonbahardayız ama sonbaharın rengarenk yaprakları gibi 7’den 70’e insanların olduğu çok güzel bir ortam. Gerçekten çok güzel. Kitap fuarları biz yazarlar için çok önemli çünkü yazmış olduğumuz eserlerin okuyucularımızla buluştuğumuz andaki karşılıklı heyecanını yaşamak, tanışmak, onların yorumlarını almak, beğenilerine sunmak biz yazarlar için çok çok önemli” dedi.

Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Yazar Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz da; Develili olarak Kayseri’de olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, “Bugün 3 kitap imzalayacağım. Bunlardan 2 tanesi hikaye ve birisi kısa hikayelerden, birisi normal hikayelerden oluşuyor. Bir tanesi de deneme yazılarım. Hayatın getirdiği tecrübelerden ve gördüklerimin değerlendirilmesinden dolayı yazdığım İçimdeki Yılkı Atları isimli bir deneme kitabımız var. Oldukça kısa yazılardan oluşuyor ama çok hoş vakit geçirilecek ve insanlarda da farklı duygular oluşturabileceğini düşünüyorum. Hikayelerim de benim hekim olmam dolayısıyla hekimliğin de etkisi ile ortaya çıkan hikayeler. Özellikle de ’Pak Türk’ün Karısı’ isimli hikayemde benim Gagavuzya’dan getirdiğim bir hastamın hikayesi ile başladım. Türk Dünyası ile birleştirici hikayeler olduğu için de böyle bir hem başlığın ilgi çekici olması hem de gerçek hayattan alınmış olması dolayısıyla da okuyucularıma tavsiye ederim. Çünkü geri dönüşler oldukça iyi. Bir Develili, Kayserili olarak burada olmaktan da büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Fuardaha açılır açılmaz bu kadar kalabalığın olması, canlı olması beni çok mutlu etti. Ankara’daki kalabalık fuarlara alışmıştık ama burası da oradan geri kalır gibi görünmüyor. Bu da mutluluk verici bir şey. İnsanların okuyor olması çok mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Yazarlar bugün saat 17.00’a kadar Kayseri 7. Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak.