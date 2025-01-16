Kayseri'de yaşayan genç kadının 'Esra Erol'luk' hikayesi: Sofia ailesini arıyor

Sofia, 2014 yılında üvey babası Hamdi Abacı'nın ölmeden önce vicdanen rahatlamak amacıyla gerçek ismini ve kökenini açıkladığını belirtti. "O zamana kadar ismimi hep 'Elif' olarak biliyordum. 2022 yılına kadar bu isimle yaşadım. Ardından gerçek ismimle yeniden kimlik aldım. 11 yıldır gerçek ailemi arıyorum" dedi.

1999 yılında Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen iki Rus sevgili, hamile olan kadının doğum yapmasıyla kız çocuk sahibi oldu. Ancak, aynı hastanede doğum yapan Zeliha Abacı'nın bebeği ölü doğdu. Rus çift, evlilik dışı dünyaya getirdikleri bebeklerini Abacı çiftine evlatlık olarak verdi. Sofia, 14 yaşına geldiğinde kansere yakalanan Hamdi Abacı'dan evlatlık olduğunu öğrendi ve kısa bir süre sonra Hamdi Abacı hayatını kaybetti.

Üvey annesi Zeliha Abacı'nın kötü davranışları nedeniyle evi terk eden Sofia, üvey babasının kız kardeşinin evinde bir süre kaldı. Çeşitli işlerde çalışarak ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Sofia, son bir yıldır İncesu ilçesinde belediye işçisi olarak çalışan Ali Dilek ve Ayşenur Dilek çiftinin yanında kalıyor.

Sofia, yaşadığı süreci anlatırken, "Üvey babam Hamdi ile üvey annem Zeliha 1999 yılında evlenip Kırşehir'e taşınıyorlar. Orada üvey annem hamile kalıyor ve Kayseri Devlet Hastanesi'nde doğum yapıyor. Doğum esnasında bebekleri ölüyor ve yerine ben konuluyorum. Adımı 'Elif' olarak biliyorum. 7 yaşına kadar gerçek ailemin üvey aileme para verdiğine tanık oldum. Para kesildikten sonra üvey annemin psikolojik baskıları başladı" diye konuştu.

Sofia, maddi imkansızlıklar nedeniyle 4 kez üniversite kazanmasına rağmen okuyamadığını belirtti. Şu an Ali ve Ayşenur Dilek çiftinin yanında kalan Sofia, "Onlar bana sahip çıktılar. Ayşenur abla önce arkadaşımdı, şimdi ailem oldu" ifadelerini kullandı.

Ali Dilek, Sofia'nın ailesini bulması için her türlü imkanı sağladıklarını ve onu kızları gibi gördüklerini belirtti. Eşi Ayşenur Dilek ise, "Özel sektörde çalışırken tanıştık. Kimsesiz olduğunu öğrendim ve evlatlarımın ablası olarak sahip çıktım. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Her zaman da arkasındayız" dedi.