Kayseri'de AFAD'dan 2024 Yılında Rekor Eğitim

6 Şubat depremlerinin ardından Kayserililerin afete hazırlık konusundaki ilgisinin arttığını belirten Genç, 2024 yılı boyunca 150 bin 411 kişiye çeşitli eğitimler verdiklerini söyledi. Bu eğitimlerin başında afet farkındalık eğitimlerinin geldiğini belirten Genç, 38 bin kişiye ulaştıklarını ve bu eğitimleri başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

Okullarda da yüz yüze eğitimler düzenlediklerini anlatan Genç, 14 bin 786 öğrenciye afet farkındalık eğitimi verdiklerini ve ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Ayrıca, depremde arama kurtarma eğitimleri verildiğini ve 33 kurum ve kuruluşla iş birliği yaparak bin 666 kişiyi enkaz çalışmaları için yetiştirdiklerini dile getirdi.

AFAD gönüllülerine yönelik eğitimlere de değinen Genç, 2024 yılında 457 kişiye yüz yüze eğitim verdiklerini, insani yardım ve psikososyal destek eğitimleri kapsamında ise 673 kişiye ulaştıklarını belirtti. KBRN eğitimleri kapsamında ise risk altında bulunan iş yerlerinde çalışan 937 kişiye eğitim verildi.

2025 yılı için hedeflerinin daha da büyük olduğunu belirten Genç, afet tatbikatlarına da önem vereceklerini ve eğitim kalitesini artırarak vatandaşların bilinç düzeyini yükselteceklerini söyledi. Kayseri'de AFAD gönüllüsü sayısının 23 bin 772'ye ulaştığını da ekleyen Genç, halkın afete hazırlık konusunda gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.