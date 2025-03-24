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  • Kayseri'de Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler: 25 Bin haneye ulaşıldı

Kayseri'de Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler: 25 Bin haneye ulaşıldı

Kayseri'de gerçekleştirilen sosyal projelerin önemli bir parçası olan Yaşlı Destek Sistemi (YADES), 2017 ile 2025 yılları arasında 25 bin haneye çeşitli hizmetler ulaştırarak yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kayseri'de Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler: 25 Bin haneye ulaşıldı

Bu hizmetler, yaşlıların evlerinde temizlik hizmeti alması ve Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde sunulan çeşitli aktiviteleri kapsıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı tarafından yürütülen YADES kapsamında, yaşlı bireylere hem yaşam alanlarının temizliği hem de kişisel bakım hizmetleri sunulmakta. YADES Koordinatörü Bülent Şener, 25 bin hanelik hizmetin 18 bininin yaşam alanı temizliği ve 7 bininin kişisel bakım alanında gerçekleştirildiğini belirtti.

Yaşlı Çınarların Memnuniyeti

Hizmetlerden yararlanan yaşlılardan Ali Haydar Kocaman, sağladıkları temizlik hizmetinin kendileri için büyük bir destek olduğunu ifade etti. Eşiyle birlikte ihtiyacı olan bu hizmete teşekkür eden Kocaman, evlerinin temizliğinin yapılması sayesinde günlük yaşamlarını daha kolay sürdürdüklerini dile getirdi.

Yaşlı Yaşam Merkezi'nin Faaliyetleri

Mustafa Kumlu Yaşlı Yaşam Merkezi, 65 yaş ve üstü bireylerin zihinsel ve sosyal aktivitelerine katkıda bulunmakta. Merkezde, müzik ve sanat aktiviteleri, fiziksel rehabilitasyon hizmetleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor. Şener, bu etkinliklerin yaşlı bireylerin ruh sağlığını desteklemek ve sosyal hayattan kopmalarını önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kapasite Artışı ve Gelecek Planları

Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içinde projelerini geliştirerek hizmet kapasitesini artırmayı planlıyor. Yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını gözeten sosyal hizmet projeleri, Kayseri’deki yaşlı çınarların yaşam kalitesini iyileştirmeye devam edecek.

Haber Merkezi

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