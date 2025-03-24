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Sosyal medyaya yansıyan kural ihlâlleri cezasız kalmadı

Bir kısım vatandaşların sosyal medyada paylaştığı Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere para cezası uygulandı.

Sosyal medyaya yansıyan kural ihlâlleri cezasız kalmadı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Yolculuk" ve ''Hava Soğuk'' paylaşımları ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda “Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Yolculuk" paylaşımına konu motosiklet tespit edilerek aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam  5 bin 327 TL  cezai işlem uygulandı. “Hava Soğuk'' paylaşımına konu araç tespit edilerek Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden araç sürücüsüne bin 986 TL ve iki yolcuya bin 986 TL olmak üzere, araç sürücüsü ve yolculara toplam 3 bin 972 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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