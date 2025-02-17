Erciyes'in Buzdolabı: Asırlık Kar Kuyuları

Bölgede yaklaşık 1200 kuyudan sadece 300'ü günümüzde aktif olarak kullanılıyor. Her yıl kış aylarında bu kuyular karla dolduruluyor ve yaz aylarında içme suyu ve serinlemek amacıyla kullanılıyor. Kuyuların derinliği 7 metreye ulaşıyor ve kış bitmeden temiz karlar çuvallarla getirip kuyulara dolduruluyor. Yaz başında açılan kuyular, bir nevi buzdolabı işlevi görüyor. Bu kuyulardan elde edilen soğuk su, sıcak yaz günlerinde serinlemek için kullanılıyor. Ayrıca, çıkarılan kar, üzerine yoğurt, pekmez, ceviz ve fındık dökülerek tüketiliyor.

Bölge halkı, bu kültürü atalarından devraldıklarını ve sürdürmenin harika bir duygu olduğunu vurguluyor. Yıllardır süren bu geleneği sürdürmenin zorluklarına rağmen, bölge halkı yaz aylarında bu kuyulardan elde ettikleri serinliğin tadını çıkarıyor. Kuyuların doldurulması zor bir iş olsa da, bu geleneği yaşatmanın gururunu taşıyorlar.

Kar kuyularını yaşatmanın zorluklarına rağmen bu kültürü devam ettiren Hacılar halkı, yaz aylarında bu kuyulardan elde ettikleri serinliğin tadını çıkarıyor. Kuyuların doldurulması zor bir iş olsa da, bölge halkı bu geleneği yaşatmanın gururunu taşıyor.