Kayseri'de yılın en uzun gecesinde Tefekkür Programı düzenlendi

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta Kayseri'de farklı bir etkinliğe sahne oldu. Hunat Camiinde yatsı namazı sonrası düzenlenen özel bir 'tefekkür' programı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin huzurlu atmosferi, öğrencilerin hadis-i şerif okumalarıyla daha da pekiştirildi. Daha sonra söz alan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, katılımcıları önemli bir konuya davet etti. Ayvaz, "Allah'u Teâlâ bizlere şöyle buyuruyor: Güzel işler yapanlar, Dünya hayatında zamanı dizayn edip, hayatı boş geçirmeyenler, Allah'u Teâlâ’nın vermiş olduğu zaman ölçüsünde dünya ve ahiretini kazananlar Naim Cennetleri’ndedir" diyerek zamanın kıymetini vurguladı.