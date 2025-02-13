Kayseri'de yollar açık
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol durumu hakkında bilgilendirme yapıldı ve Kayseri geneli yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.
Kayseri’de kar yağışı etkisini gösterirken merkezde de kar yağışı hakim oldu. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 13.02.2025 günü 08:30 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.
Kayseri - Erciyes Yolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Ankara Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Sivas Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Malatya Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Yozgat Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Niğde Karayolu: Hava kapalı, yoğun kar yağışı mevcut, zemin karlı. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Kahramanmaraş Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Göksun Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.