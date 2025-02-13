Kayseri'de yollar açık

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol durumu hakkında bilgilendirme yapıldı ve Kayseri geneli yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.

Kayseri'de yollar açık

Kayseri’de  kar yağışı etkisini gösterirken merkezde de kar yağışı hakim oldu. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge  Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 13.02.2025 günü 08:30 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kayseri - Erciyes Yolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Ankara Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Sivas Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Malatya Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Yozgat Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Niğde Karayolu: Hava kapalı, yoğun kar yağışı mevcut, zemin karlı. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Kahramanmaraş Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri - Göksun Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç'tan Berat Kandili mesajı
Başkan Büyükkılıç'tan Berat Kandili mesajı
Okandan'ın ilk ziyareti Başkan Özdoğan'a
Okandan'ın ilk ziyareti Başkan Özdoğan'a
Kayseri, 'Şehrin Ekonomisi' Programında masaya yatırıldı
Kayseri, ‘Şehrin Ekonomisi’ Programında masaya yatırıldı
Talas Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı
Talas Belediyesi’nden Dolandırıcılık Uyarısı
Kayseri'de beklenen kar tatili: Perşembe günü eğitime 1 gün ara
Kayseri’de beklenen kar tatili: Perşembe günü eğitime 1 gün ara
Erciyes'te 1930'dan beri kayıyoruz
Erciyes’te 1930’dan beri kayıyoruz
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!