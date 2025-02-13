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  • 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile 10 bin 328 vatandaş bilgilendirdi

'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile 10 bin 328 vatandaş bilgilendirdi

Kayseri'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında anne ve anne adaylarından oluşan toplam 10 bin 328 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile 10 bin 328 vatandaş bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi ve farkındalık oluşturma eğitimleri verildi. “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında, anne ve anne adaylarından oluşan toplam 10 bin 328 vatandaşa gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Haber Merkezi

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