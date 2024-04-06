Çarşı bölgesi köpüklü sularla yıkandı

Melikgazi Belediyesi, yoğunluğun azaldığı gece saatlerinde halkın yoğun olarak kullandığı çarşı bölgesinde genel temizlik çalışması yaparak, caddeleri köpüklü sularla yıkadı.

Çarşı bölgesi köpüklü sularla yıkandı
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi, yoğunluğun azaldığı gece saatlerinde halkın yoğun olarak kullandığı çarşı bölgesinde genel temizlik çalışması yaparak, caddeleri köpüklü sularla yıkadı.

Ramazan Bayramı’na hazırlık yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ekiplerimiz, çarşı merkezindeki yoğunluktan dolayı caddelerde oluşan kirlilik nedeniyle temizlik yaparak vatandaşların bayrama pırıl pırıl girmesini sağlıyor. İlçemizin her bir köşesinde 7 gün 24 saat mesai mefhumu olmadan farklı hizmetlerle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Gündüz genel temizlik çalışması yapılması zor olan bölgeleri Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerimiz gece mesaisinde bol köpüklü ve tazyikli sular ile tertemiz yaptılar. Gece boyu çalışan ekiplerimize emekleri için çok teşekkür ederim. Melikgazi’mize ve çarşımıza bayram için gelecek ziyaretçilerimizin huzurlu ve tertemiz bir ortamda bayramı karşılamalarını sağlıyoruz. Biz belediye olarak Melikgazi’mize dair ne varsa seviyoruz ve gönül belediyeciliği esası ile çalışıyoruz. Temizlik çalışmalarımız rutin olarak tüm mahallelerimizde devam edecek. Biz belediye olarak temizlik çalışmalarına büyük özen gösteriyoruz" dedi.

Çarşı bölgesi köpüklü sularla yıkandı
Çarşı bölgesi köpüklü sularla yıkandı
Çarşı bölgesi köpüklü sularla yıkandı
Çarşı bölgesi köpüklü sularla yıkandı
Çarşı bölgesi köpüklü sularla yıkandı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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