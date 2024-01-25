Play-Off'ta ilk hafta programı açıklandı

Hafta içi oynanan son hafta karşılaşmaları ile tamamlanan Kayseri U-16 Futbol Ligi’nde Play-Off’a yükselen 6 takımın belli olmasından sonra ilk hafta programı açıklandı.

Son hafta maçları öncesinde 5 takım Play-Off’u garantilerken son takım, hafta içi oynanan son hafta maçları ile belirlenmişti. Play-Off hakkı kazanan 6 takımın belirlenmesinden sonra Kayseri Futbol İlTemsilciliği Play-Off ilk haftasının programını açıkladı. Buna göre maçların tamamı cumartesi günü Sümer Stadı’nda oynanacak.Günün ilk maçında saat 11.00’da Bayraktarspor ile Erkiletspor karşılaşacak. Günün ikinci maçı ise saat 13.00’da Talasgücü Belediyespor ile Sungur FK arasında yapılacak. Günün kapanış maçında ise saat 1.00’da Atletikspor ile Kayseri Şekerspor ekipleri karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Play-Off’ta ilk iki sırayı alan takımlarKayseri’yi Türkiye U-16 FutbolŞampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanacak.