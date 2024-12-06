Kayseri'de Zabıta Denetimlerinde 1 Ayda 196 Yasal İşlem!

Kayseri'de zabıta ekipleri, son bir ay içinde kapsamlı denetimler gerçekleştirerek, çeşitli ihlallere yönelik yasal işlemler uyguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kasım 2024 boyunca toplamda 1.250 denetim yaparak, seyyar satıcılardan dilencilere kadar birçok alanda kontroller gerçekleştirdi.

Bu süre zarfında, seyyar satıcılara 53, seyyar araç ve ticari araçlara 11, marketlere 20, işgal işlemlerine 25, dilencilere 84 ve çevre kirliliğine yönelik 3 yasal işlem uygulandı. Toplamda 196 yasal işlem ile şehirdeki düzeni sağlamak için yoğun çaba gösterildi.

Zabıta ekipleri, 7 karakol, 7 araç ve 72 personel ile şehrin sağlık, huzur ve güvenliğini korumak için özverili bir şekilde çalıştı. Bu denetimlerle, vatandaşların günlük yaşamını daha güvenli ve düzenli hale getirmek hedeflendi.