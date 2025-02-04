Kayseri'de Zabıta Ekipleri, Şehrin Güvenliği ve Huzurunu Pekiştirdi

Yılın ilk ayında hız kesmeden çalışan zabıta ekipleri, şehrin her köşesini denetleyerek güvenliği artırdı. Ocak ayında gerçekleştirilen denetimlerde seyyar satıcılara 446, servis ve ticari araçlara 268, marketlere 121, işgal işlemlerine 350, dilencilere 333 ve çevre kirliliğine yönelik tespitlerde 86 işlem olmak üzere toplamda 1,604 denetim yapıldı ve 174 yasal işlem uygulandı.

Bu geniş kapsamlı denetimler, şehrin yaşam kalitesini artırma amacı taşıyordu. Zabıta ekipleri, şehirdeki düzeni sağlamak ve huzuru pekiştirmek için büyük çaba sarf etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da zabıtanın özverili çalışmalarıyla şehirde güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamaya devam ediyor.