  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Zabıta Ekipleri, Şehrin Güvenliği ve Huzurunu Pekiştirdi

Kayseri'de Zabıta Ekipleri, Şehrin Güvenliği ve Huzurunu Pekiştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 2025 yılı Ocak ayında 1,604 denetim gerçekleştirerek şehirde düzeni ve huzuru sağladı. Seyyar satıcılardan çevre temizliğine kadar geniş bir yelpazede yapılan denetimlerde, 174 yasal işlem uygulandı.

Kayseri'de Zabıta Ekipleri, Şehrin Güvenliği ve Huzurunu Pekiştirdi

Yılın ilk ayında hız kesmeden çalışan zabıta ekipleri, şehrin her köşesini denetleyerek güvenliği artırdı. Ocak ayında gerçekleştirilen denetimlerde seyyar satıcılara 446, servis ve ticari araçlara 268, marketlere 121, işgal işlemlerine 350, dilencilere 333 ve çevre kirliliğine yönelik tespitlerde 86 işlem olmak üzere toplamda 1,604 denetim yapıldı ve 174 yasal işlem uygulandı.

Bu geniş kapsamlı denetimler, şehrin yaşam kalitesini artırma amacı taşıyordu. Zabıta ekipleri, şehirdeki düzeni sağlamak ve huzuru pekiştirmek için büyük çaba sarf etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da zabıtanın özverili çalışmalarıyla şehirde güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yarıyıl tatilinde Kayseri'nin 3 müzesini 12 bin kişi gezdi
Yarıyıl tatilinde Kayseri'nin 3 müzesini 12 bin kişi gezdi
Kayseri, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için geri sayımda
Kayseri, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için geri sayımda
Sosyal Medya Düzenlemesi: Çocuklar İçin Kademeli Yaş Sınırı Geliyor
Sosyal Medya Düzenlemesi: Çocuklar İçin Kademeli Yaş Sınırı Geliyor
Kayseri MÜSİAD, Suriye'nin imarı için bir araya geldi
Kayseri MÜSİAD, Suriye’nin imarı için bir araya geldi
Bu anıt MHP'li Belediyelerde bile yok!: 'Ülkücü Şehitler Anıtı, İyi Parti ve CHP'nin red oyuna rağmen meclisten geçti'
Bu anıt MHP'li Belediyelerde bile yok!: 'Ülkücü Şehitler Anıtı, İyi Parti ve CHP'nin red oyuna rağmen meclisten geçti'
Başkan Palancıoğlu, hizmetlerini Ankara'da anlattı
Başkan Palancıoğlu, hizmetlerini Ankara'da anlattı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!