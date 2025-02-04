Kayseri İtfaiye Daire Başkanı uyardı: 'Yangın merdiveni depo değil, tahliye alanıdır'

Kızılkan, “Bazen yangınlar başlangıç aşamasında küçük olduğu için bir bardak, kova su ile söndürülebileceği gibi yanlış müdahale beraberinde birçok riski de kendiliğinen ortaya çıkartır. Özellikle mutfakta yağ yangınlarında kesinlikle su kullanılmaması gerektiği, tencerenin kapağının kapatılması veya ıslatılmış bir bezle üstünün örtülmesi suretiyle yangın söndürülebilir. Söndürülemeyeceği anlaşılan bir oda içerisinde yangın varsa odanın kapısını kapatmak suretiyle ev halkını tahliye edip 112’yi aramak suretiyle evin açık adresi bildirildiğinde acil durum ekipleri olay yerine intikal edecek. Yangın merdiveni farklı eşyaların depolandığı, atıkların konacağı bir yer değil; tahliye alanıdır” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, yangın söndürme tüpü ile ilgili detaylı bilgiler vererek kullanım şeklini anlattı. Kızılkan, yangın esnasında dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak vatandaşları bilgilendirdi.

‘YANGIN MERDİVENLERİ DEPO DEĞİLDİR, TAHLİYE AMAÇLI KULLANILMALIDIR’

Kızılkan, “Vatandaşların evlerinde 6 kilogramlık bir yangın tüpü olursa yangın anında ilk müdahale olayını gerçekleştirirsiniz 112 çağrı merkezini aradığınız da da size en yakın itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşmak suretiyle raporlama ve müdahale yapar. Tehlike avı dediğimiz olayı yapmamız gerekiyor; şarteli nerede olduğunu, gaz kesme için vanaların yerini bilmemiz gerekiyor. Bazen yangınlar başlangıç aşamasında küçük olduğu için bir bardak, kova su ile söndürülebileceği gibi yanlış müdahale beraberinde birçok riski de kendiliğinen ortaya çıkartır. Özellikle mutfakta yağ yangınlarında kesinlikle su kullanılmaması gerektiği, tencerenin kapağının kapatılması veya ıslatılmış bir bezle üstünün örtülmesi suretiyle yangın söndürülebilir. Söndürülemeyeceği anlaşılan bir oda içerisinde yangın varsa odanın kapısını kapatmak suretiyle ev halkını tahliye edip 112’yi aramak suretiyle evin açık adresi bildirildiğinde acil durum ekipleri olay yerine intikal edecek. Yoğun duman altında kaldığımız bir ortam söz konusu olursa ısınan yanıcı gazlar ve dumanın yükseldiği dolayısıyla zemin kısımda temiz havanın olduğu bilgisiyle buluşturarak alttan sürünme yöntemiyle veya emekleme yöntemiyle olay yerinin terk edilmesi ve yangın merdivenine yönelinmesi gerekiyor. Yangın merdiveni farklı eşyaların depolandığı, atıkların konacağı bir yer değil; tahliye alanıdır” diye konuştu.