Kayseri'de Zabıta Ekiplerinden Yoğun Denetim

Kayseri'de zabıta ekipleri, Şubat ayında gerçekleştirdikleri 2 binin üzerinde denetimle kentin genel güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, bu süreçte tespit ettikleri ihlallerle ilgili toplamda 178 işlem uyguladı.

Kayseri'de Zabıta Ekiplerinden Yoğun Denetim

Denetimler, seyyar satıcılardan servis ve ticari araçlara, dilencilerden fırın ve marketlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Şubat ayında yapılan çalışmalar sonucunda, seyyar satıcılara 420, servis ve ticari araçlara 250, dilencilere 450, fırın ve marketlere 550, işgallere 306 ve çevre kirliliğine yönelik 81 denetim yapıldı. Toplamda 2 bin 57 denetimde bulunan zabıta ekipleri, son derece yoğun bir tempoda çalışarak şehrin düzeni için önemli bir katkı sağladı.

Denetim faaliyetleri, 7 karakol, 7 araç ve 72 personelden oluşan bir ekiple gerçekleştirildi. Ekiplerin Ramazan ayı için hazırlıkları devam ederken, denetimlerin şehrin huzur ve güvenliğine katkısı sürmekte.

Haber Merkezi

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