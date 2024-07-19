Kayseri'deki torbacılara operasyon: 6 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'deki torbacılara operasyon: 6 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ’torbacı’ olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalarda D.K., M.Y.A. ve M.K. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’, B.P., D.Ç. ve M.A. ise ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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