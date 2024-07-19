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Köpeğe çarpmamak için duran araca, arakadan gelen araç çaptı: 2 yaralı

Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için aniden duran araca, düğün konvoyundaki bir araç arkadan çaptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için duran araca, arakadan gelen araç çaptı: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de köpeğe çarpmamak için aniden duran araca, düğün konvoyundaki bir araç arkadan çaptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir Ürgüp Karayolu’nda meydana geldi. Ürgüp istikametinden Nevşehir istikametine giden Harun A. kullandığı 50 ABK 700 plakalı Volkswagen marka minibüs ile yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için durdu. Hemen arkasında seyreden ve düğün konvoyunda olduğu öğrenilen Ali Haydar K. kullandığı 50 ACB 303 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla duran minibüse arkadan çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralanan iki kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yoldan karşıya geçmeye çalışan köpeğe de plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araç çarptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan ve ayakları kırılan köpek de yoldan geçenler tarafından sakinleştirilerek veterinere teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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